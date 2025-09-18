Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината

Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината. Това подчертават в своя позиция от Асоциацията на прокурорите в България във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото „Коцев“ и зачестилите публични атака срещу магистрати.

"Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото „Коцев“ в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав. През последните дни наблюдаваме координирана реторика на дискредитация – персонални квалификации, инсинуации за зависимости и внушения за „режисирани“ действия. Подобно поведение не просто уронва авторитета на конкретни магистрати, то цели да делегитимира институционалната рамка, в която решенията се вземат по доказателства и закон", посочват от прокурорската асоциация.

Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения, подчертават в позицията си от асоциацията.

"Политическите фигури, които избират езика на конфронтация, вместо да си служат с реални аргументи, носят отговорност за подкопаването на доверието в съдебната власт. Прокуратурата упражнява правомощията си в рамките на закона и под контрола на независим съд. Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са „мнение“ - те са посегателство срещу конституционния ред. Призоваваме политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите. Професионалните общности следва да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения."

От асоциацията изразяват солидарност със съдиите, които са предприели самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса.