Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
ЗАПАЗЕНИ

Борисов разговаря с канцлера на Германия, с премиерите на Хърватия и Гърция в Загреб

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
борисов разговаря канцлера германия премиерите хърватия гърция време срещата върха енп
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия. За срещите Борисов съобщи в профила си във Фейсбук.

По време на разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц Борисов е заявил, че с изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн „Райнметал“ и България, отношенията между страните навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Мерц и Борисов са се обединили около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.

На предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата, по време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване, е казал още Бойко Борисов на срещата си с Фридрих Мерц. ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз, е добавил Борисов.

България и Хърватия работят заедно по ключови европейски теми и споделят опит и добри практики, особено когато става въпрос за икономическа стабилност. Отличните отношения между двете държави се развиват активно, включително в области като инвестициите и икономическото сътрудничество, където има значителен потенциал за растеж и обмен, е заявил Бойко Борисов на срещата си с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович.

Двамата са обсъдили и прехода на страните от националните валути към еврото. България преминава плавно през първия месец от въвеждането на еврото, регулаторите работят активно, извършват се постоянни проверки и има засилен контрол, за да се гарантира защита на потребителите. Това е ясен знак, че държавата е на мястото си и изпълнява своята роля, въпреки че правителството е в оставка, е заявил Борисов.

България и Гърция са ключов газоразпределителен и транзитен фактор на европейската енергийна карта. 80% от компресорите на Балканите са изградени в България, а входните точки за голяма част от трасетата се намират на гръцките пристанища, е заявил в разговора си с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Вертикалният газов коридор също е стратегически проект, който прави България и Гърция отворена врата към цяла Европа за втечнен природен газ от САЩ, Близкия Изток и други алтернативни източници. Борисов е информирал, че на територията на страната ни до края на годината ще бъдат завършени две отсечки – Кулата – Кресна, която ще повиши капацитета за пренос на газ на българо-гръцката граница с 50% и Рупча–Ветрино, която ще повиши капацитета със 100%. Трасето е и поредната стъпка за диверсификация на енергийните източници на целия ЕС.

В рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов се среща и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

#канцлер на Германия #Гърция #Хърватия #Бойко Борисов

