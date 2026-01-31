Борисов участва в среща на ЕНП в Загреб: България вече е на масата, на която се вземат решенията

България вече е на масата, на която се вземат решенията. Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Борисов се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.