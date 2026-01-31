БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Борисов участва в среща на ЕНП в Загреб: България вече е на масата, на която се вземат решенията

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Борисов участва в среща на ЕНП в Загреб: България вече е на масата, на която се вземат решенията
България вече е на масата, на която се вземат решенията. Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Борисов се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.

"По време на Срещата на върха на ЕНП в Загреб благодарих на всички колеги за помощта им за приемането на България в еврозоната и Шенген. С колегите от ЕНП дискутираме втори пореден ден как да намалим административния натиск и бюрокрацията в Европейския съюз, как да ускорим иновациите и да разширим търговските възможности пред съюза", написа още Борисов.

Борисов разговаря с канцлера на Германия, с премиерите на Хърватия и Гърция в Загреб
Борисов разговаря с канцлера на Германия, с премиерите на Хърватия и Гърция в Загреб
Зеленски: Русия продължава настъпателните действия Зеленски: Русия продължава настъпателните действия
Чете се за: 00:45 мин.
В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия
Чете се за: 01:22 мин.
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения" Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения"
Чете се за: 03:07 мин.
ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха
Чете се за: 02:25 мин.

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ООН е изправена пред риск от "неизбежен финансов колапс" ООН е изправена пред риск от "неизбежен финансов колапс"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
