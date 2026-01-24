Комисията по туризъм заседава в Пампорово

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обсъждат как Родопите да се развият като целогодишна туристическа дестинация

Парламентарната комисия по туризъм ще заседава в Пампорово.

В дневния ред са теми, свързани със състоянието на пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност, както и новите възможности, които откри граничният пункт Рудозем-Ксанти. В заседанието ще участват представители на Министерството на туризма, местната власт, туристическия бранш.

Ще бъде обсъждана идеята Родопите да се развият като целогодишна туристическа дестинация.

