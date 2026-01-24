Затоплянето продължава през новата седмица

В събота на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София - около 0°.

С умерен и силен южен вятър към страната ще се пренася по-топъл въздух и в близките дни температурите съществено ще се повишат, особено в районите на север от планините и в Източна България. Максималните бъдат по-ниски от вчера - между 1° и 6°, в София - около 4°, Черноморието - от 7° на север до 9° на юг.

Заедно с топлия въздух обаче ще се пренася и пустинен прах и очакваните в следващите дни валежи е възможно да бъдат оцветени. През следващото денонощие концентрацията му у нас ще остане много под допустимите норми.

По Черноморието ще бъде предимно облачно и там на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6° - 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

В неделя сутринта ще е почти тихо или със слаб южен вятър. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Затоплянето ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13° - 14°, но в северозападните ще остават близки до нулата, там ще има условия за поледици.

В понеделник в Източна България ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15° - 16°. Ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. В западната половина от страната вятърът ще е слаб и в северозападните райони отново ще има условия за поледици.

Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен до силен. Валежите постепенно ще спрат. Ще остане сравнително топло.