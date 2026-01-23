БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет

Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Определи като фантазии спрягането на името му като част от политическия проект на Румен Радев

Министърът на околната среда в оставка Манол Генов определи като фантазии и хипотези спрягането на името му като част от политическия проект на Румен Радев. Генов заяви, че никой нищо не му е предлагал и че е член на БСП. Добави и, че няма покана за участие в бъдещото служебно правителство, но ще помисли, ако получи такава. Според Манол Генов, влизането на Румен Радев в политиката изправя пред труден момент БСП.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Това, че съм работил за президента Радев, аз не съм го крил, даже и във втория мандат, втория мандат, който той кандидатстваше, въпреки указанията от ръководството по това време, от председателя на партията по това време, ние не сме изпълнили волята на ръководството, изпълнявахме волята на нашите избиратели, така че сме, мога да кажа, работили къртовски за избирането на Радев за президент и оттук сега идва наистина трудният момент за БСП, в който изпада, защото повечето избиратели на БСП са подкрепяли господин Радев за президент и в първия, и във втория мандат."

#политически проект # Манол Генов #Румен Радев

