Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Александра Фейгин: За Зимните олимпийски игри целя чисто изиграване

от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Фигуристката цели да е доволна от това, което е направила на Игрите в Милано/Кортина.

александра фейгин
Целта пред Александра Фейгин на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина е да изиграе без грешка съчетанието си.

Амбициите си българската фигуристка сподели в интервю за БНТ.

"Преминах през доста трудни периоди, травми, нямах мотивация. Това наистина много ме е изградило като характер и смятам, че извън спорта нищо не може да ме събори, тъй като за мен спортът е абсолютно всичко. Винаги има напрежение преди всяко едно състезание, без значение какъв форум е. Моите цели са чисто изиграване и да съм доволна от това, което съм направила", сподели тя.

Един от двамата българки знаменосци на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина се надява да донесе късмет на целия български отбор.

"За мен е чест, че дават на мен знамето на България, да го развея на олимпийската сцена и се надявам да е на късмет за всички нас", допълни тя.

Цялото интервю с Александра Фейгин гледайте в неделя, 25-и януари, в предаването "Арена спорт" от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и ТУК.

