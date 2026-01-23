Александра Фейгин: За Зимните олимпийски игри целя чисто изиграване

Целта пред Александра Фейгин на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина е да изиграе без грешка съчетанието си.

Амбициите си българската фигуристка сподели в интервю за БНТ.

"Преминах през доста трудни периоди, травми, нямах мотивация. Това наистина много ме е изградило като характер и смятам, че извън спорта нищо не може да ме събори, тъй като за мен спортът е абсолютно всичко. Винаги има напрежение преди всяко едно състезание, без значение какъв форум е. Моите цели са чисто изиграване и да съм доволна от това, което съм направила", сподели тя.

Един от двамата българки знаменосци на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина се надява да донесе късмет на целия български отбор.

"За мен е чест, че дават на мен знамето на България, да го развея на олимпийската сцена и се надявам да е на късмет за всички нас", допълни тя.

Цялото интервю с Александра Фейгин гледайте в неделя, 25-и януари, в предаването "Арена спорт" от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и ТУК.