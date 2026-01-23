Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бургаският административен съд отмени заповедта за спиране на част от производството на голямото дървопреработвателно предприятие, за което се твърди, че е основен замърсител на въздуха във Велико Търново. Това съобщи за БНТ министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Решението дойде късно днес, след като от компанията обжалваха принудителна административна мярка на РИОСВ - Велико Търново за спиране на производствената линия за ПДЧ плоскости.

Заводът имаше срок до неделя безопасно да спре съоръженията, след което те да бъдат пломбирани от експерти на екологичната инспекция. Решението за отмяна на принудителната мярка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Предполагам, че Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново ще обжалват тази мярка, защото никъде в мотивите няма една думичка за здравето на хората и неговото опазване. Уважавам всяка инвестиция, разбирам и работодателите, че са недоволни, разбирам и недоволството в трудовия колектив, който работи там, но все пак за мен здравето и живота на хората са по-ценни."

