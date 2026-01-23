Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново

Бургаският административен съд отмени заповедта за спиране на част от производството на голямото дървопреработвателно предприятие, за което се твърди, че е основен замърсител на въздуха във Велико Търново. Това съобщи за БНТ министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Решението дойде късно днес, след като от компанията обжалваха принудителна административна мярка на РИОСВ - Велико Търново за спиране на производствената линия за ПДЧ плоскости.

Заводът имаше срок до неделя безопасно да спре съоръженията, след което те да бъдат пломбирани от експерти на екологичната инспекция. Решението за отмяна на принудителната мярка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.