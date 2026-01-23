Арестуваха общински съветник в София като член на група за изнудване на длъжници. Задържаният е Антон Бранков, който се закле в Столичния общински съвет преди дни. Негови колеги потвърдиха новината в социалните мрежи.

Според прокуратурата групата е действала от началото на 2024 г. на територията на цялата страна. Извършени са 26 обиска и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Досъдебното производство е образувано през юни миналата година и се води от ГДБОП под надзора на градската прокуратура.