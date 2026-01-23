БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Арестуваха общински съветник в София като член на група за изнудване на длъжници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
задържаха мъж разпространявал порнография интернет
Слушай новината

Арестуваха общински съветник в София като член на група за изнудване на длъжници. Задържаният е Антон Бранков, който се закле в Столичния общински съвет преди дни. Негови колеги потвърдиха новината в социалните мрежи.

Според прокуратурата групата е действала от началото на 2024 г. на територията на цялата страна. Извършени са 26 обиска и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Досъдебното производство е образувано през юни миналата година и се води от ГДБОП под надзора на градската прокуратура.

#група за изнудване #общински съветник #арест

Последвайте ни

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
5
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...
Илияна Йотова е новият президент на България
6
Илияна Йотова е новият президент на България

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Криминално

Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили
Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили
21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив 21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.
Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър
Чете се за: 00:40 мин.
Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ) Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро
Чете се за: 01:37 мин.
Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ