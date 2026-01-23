Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас

Масово търговци отказват да приемат 200-евровите банкноти у нас. Пореден случай от наш зрител, който ни сигнализира, че в магазин на голяма търговска верига не са приели кешово плащане с банкнота с номинал 200 евро. На много места срещат проблем с пазаруването и това нарушава правата им. Над 6300 са сигналите към Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас. Сред най-често срещаните нарушения е неприемането на едри банкноти в магазините, защото търговците се притесняват, че може да са фалшиви.

Добрин Стоянов прави опит да плати хранителни продукти на стойност 50 евро с банкнота от 200 евро, тъй като освен нея имал само няколко дребни монети.

Добрин Стоянов: "Казаха, че такива пари няма да ми вземат. Стана разправия. Извикаха полиция, СОТ, все едно аз съм най-големия престъпник. Насилствено ми изтръгнаха от ръцете двете торби с покупки. Оправдаха се с някаква тяхна вътрешна наредба."

От търговската верига отговориха писмено. Оттам посочват, че от средата на месеца се наблюдава тенденция клиенти да предлагат плащане с банкноти от 200 и 500 евро, които желаят да развалят в банкноти с по-дребни купюри чрез покупка и според тях конкретния случай е точно такъв.

"Причината е, че при връщане на ресто при плащане с банкноти от 200 или 500 евро, касовата наличност се изчерпва бързо и ние нямаме възможност да обслужваме други клиенти според изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съответно се налага временно затваряне на касата и причиняване на неудобство на всички клиенти, чакащи да бъдат обслужени зад въпросния клиент."

От търговската верига призовават клиентите да пазаруват приоритетно с банкови карти и да не правят дребни покупки с едри банкноти, тъй като не са банкова институция. Така Добрин Стоянов се оказва в ситуация без изход, след като отказ получава и във верига за бързо хранене.

Добрин Стоянов: "Там също отказаха като се мотивираха с някаква вътрешна заповед. Аз считам, че всички тези големи организации саботират влизането на България в еврозоната. Лишават хората от законното им право да разполагат с паричните им средства така както намерят за добре. Законите би трябвало да са за всички."

Решаваме да проверим дали с 200-еврова банкнота може да пазаруваме в друг град - Русе. Тук притесненията по-скоро са свързани с разпространението на фалшификати.

"Имам два флумастера, които ги ползвам, ако се съмнявам в еврото. Ето, вашите банкноти са добри, не са фалшиви. И можете да си купите каквото пожелаете навсякъде."

Опитваме да купим риба в съседен магазин.

Неделчо Неделчев: "Рибата да я платя с тия 200 евро. Как да ви върна - мога да се постарая, да потърсим, ама вас ще забавя." "По принцип голямата банкнота ги стресира. Заради това, че са много пари и мъчат да минат с по-малки банкноти."

А в София, след като обикаля няколко магазина, Добрин Стоянов вероятно ще трябва да развали банкнотата си в банка.

Добрин Стоянов: "За обикновените хора няма никакви права."

От Комисията за защита на потребителите отказаха коментар по темата с мотива, че е в компетенцията на БНБ. В рамките на деня оттам не отговориха на запитването на екипа ни.

По темата работиха Тихомир Игнатов и Даниела Димитрова