Жените в българската власт: Лицата на върха

Илияна Йотова е новото име в солидното присъствие на жени във върховете на властта.

Новият президент допълва карето дами, начело на ключови институции. Сред тях са Рая Назарян - председател на Народното събрание, Галина Захарова, която оглавява Върховния касационен съд, и Павлина Панова, председател на Конституционния съд на Република България.

Според статистика, публикувана на сайта на ЕС, България е на 29-о място от общо 39 места по дял на жените в националните парламенти и националните правителства.