Германия представи рекорден отбор за Зимните олимпийски игри

Германия представи рекорден отбор от 183 спортисти за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 г. Възможно е групата да стане с един или двама повече ако бъдат дадени допълнителни квоти. Отборът включва 85 жени и 98 мъже, а най-големият подотбор са двата състава по хокей на лед с общо 48 състезатели.

На пресконференцията в Мюнхен представител на германския олимпийски комитет каза, че очакванията са за силно представяне и потенциал за медали, подобни или повече спрямо предишните игри в Пекин.

Официалното откриване на игрите е насрочено за 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.