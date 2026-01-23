В испанско село коне прескачаха огньове по време на традиционен зимен празник

В Сан Бартоломе де Пинарес, северозападно от Мадрид, около 100 коня прескачаха огньове по време на традиционен обред. Събитието се провежда ежегодно в навечерието на Деня на Св. Антоний, покровител на животните в Испания.

Според местната традиция, димът и пламъците пречистват конете и ги пазят през годината. Празникът е критикуван от организации за защита на животните, но организаторите казват, че взимат мерки за безопасност, като сплитат гривите и покриват опашките на конете, за да се избегнат изгаряния.