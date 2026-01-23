Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2

България има първата жена президент в историята. Илияна Йотова пое поста, след като днес Конституционният съд реши, че пълномощията на държавния глава Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка една година по-рано.

С гвардейски шпалир и ръкопляскания Румен Радев напусна президентската институция. Изпрати го Илияна Йотова, с която работиха през изминалите години в пълен синхрон. Разделиха се топло на парадния вход.

9 години след като влезе в президентската институция, Румен Радев си тръгва оттук по собствено желание година по-рано. Влязоха заедно с Илияна Йотова, напуска сам, а тя заема поста държавен глава и става първата жена президент в българската история.

Румен Радев: "Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко много хора и за мен наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ми като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие. Така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната. Защото сме много, както виждате, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България. За мен беше чест!"

Радев напуска "Дондуков" 2 и погледите вече са насочени към неговия нов политически проект. Кога ще бъде създадена тази партия, каква ще е политическата й ориентация. Очакваме скоро да чуем и отговорите. Сред хората на площада бяха и част от секретарите и съветниците на Румен Радев, както и министри от служебните му правителства. Те също засега мълчат.

- Ще участвате ли в проект на президента Радев? Димитър Стоянов: "Не съм получил покана, но днес ми е последния работен ден." Иван Демерджиев: "Нека да получа покана. Подкрепям изцяло президента, смятам че това, което прави, се надявам да прерасне в директно явяване на политически терен. И да ще го подкрепя с всичките си сили в това начинание."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

На "Дондуков" 2 дойдоха и симпатизанти на Румен Радев, които искаха да са преки свидетели на събитието.

Имаше и единици, които искаха да заявят несъгласие с позициите на Радев. След като се поздрави с част от присъстващите той си тръгна, изпратен с ръкопляскания.