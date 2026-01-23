БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

"Политико": Мелони и Мерц са новият двигател на ЕС

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Германия и Италия ще разширят сътрудничеството си в областта на отбраната и икономиката

Германия и Италия подписаха важно споразумение в Рим. Двете страни усилено задълбочават отношенията си. Докато традиционният френско-германски двигател на Европа заглъхва, германският канцлер Фридрих Мерц все по-често търси сътрудничество с италианския премиер Джорджа Мелони.

Тържествено посрещане в римската вила "Дория Памфили". Премиерът на Италия Джорджа Мелони приветства канцлера на Германия Фридрих Мерц на среща на върха, която затвърждава все по-задълбочените им отношения. Лидерите са придружени от 21 министри за сключването на 10 споразумения. Според изданието "Политико" Мерц и Мелони са новата могъща двойка в ЕС.

И двамата са десни атлантици, които искат да охладят отношенията с Тръмп. И двамата изпитват неудовлетворение от френския президент Еманюел Макрон, който критикува сделката с Меркосур. А германците отдавна искат да насърчат индустриалния износ.

Заради спорове с Париж Берлин дори иска да се оттегли от съвместна програма за изтребители за 100 милиарда евро. А и Макрон слиза от европейската сцена след изборите догодина. "Политико" пише и за "добрата химия" между Мерц и Мелони на лично ниво.

И това е въпреки различията, като например отказа на Мелони да одобри плана на Мерц за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна.

С подписаното днес споразумение Германия и Италия ще разширят сътрудничеството си в областта на отбраната и икономиката. Рим и Берлин ще обединят усилията си в производството на дронове, военни кораби, подводни системи и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Мерц и Мелони подписаха и нова версия на Плана за действие от 2023 г. за сътрудничество в области, вариращи от вътрешната сигурност до миграцията и културното наследство. Трансатлантическите връзки също са приоритет.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Желанието ни за сътрудничество със САЩ остава твърдо. Италия и Германия, които исторически са имали привилегировани отношения със САЩ, благодарение на търговията, взаимните инвестиции и факта, че в двете страни има американски бази, могат да помогнат в тези отношения. Италия и Германия могат да направят това особено добре, ако работят заедно."

"Политико" сочи като най-амбициозен ход това, че Германия и Италия се обединяват, за да изготвят нов план за съживяване на индустрията в Европейския съюз и разширяване на износа в съвместна позиция за срещата на върха на 12 февруари.

#Джорджа Мелони #Фридрих Мерц #Италия #Германия #ЕС

