Заловиха наркопласьор край столично училище

Дрога на детска площадка в София. Посред бял ден заловиха наркопласьор на метри от 135-о училище. 22-годишният мъж се готвел да продаде около 20 дози, най-вероятно кокаин, на стойност около 1000 евро. Дрогата била скрита в кутийки от дъвки.

Дилърът продавал наркотици около училища и детски градини в София. По телефона друг човек инструктирал клиентите къде да отидат, за да си купят съответната доза. Пласьорът прикривал дрогата в кутийки от дъвки, които разпръсквал като боклуци. А клиентите плащали след като си вземат стоката от тревата.

комисар Станислава Тодорова, зам.-директор на Трето РУ - СДВР: "Той е в близост до наркотика. Води физическо наблюдение. И има и визуален контакт с лицата, които идват да си получат дозите. Различни клиенти имат - и деца, и по-възрастни хора."

Преди поредната сделка полицията заловила пласьора и част от клиентите му.

Пласьорът оставил дрогата в градинка, която е на метри от столичното 135-о училище Разследващите откриха в тревата около 20 дози, които се предполага, че са кокаин.

комисар Станислава Тодорова, зам.-директор на Трето РУ - СДВР: "Ако е кокаин те варират от 0,6 до 0,10 грама. Една доза е 120 българки лева или 60 евро".

Други дилъри уреждали сделките чрез мобилни приложения и продавали дрогата директно на клиентите си. Заловеният днес е на 22 години от Враца, без адрес в София. Полицията го следи от дълго време.

комисар Станислава Тодорова, зам.-директор на Трето РУ - СДВР: "Той е криминално проявен по различни линии. Кражби, хулиганства, телесни повреди и наркотични вещества. Осъждан е."

Разлепяващите ще изясняват за кого работи и от къде се снабдява с наркотици.