Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата

САЩ са в очакване на зимни бури и екстремно ниски температури този уикенд.

Ледената вълна, нахлуваща от Арктика, вече свали температурите в Чикаго до минус 33 градуса по Целзий, като се очаква леденият вятър да достигне пориви от минус 37 градуса. 16 щата вече обявиха извънредно положение.

Отменени са над 3200 полета за днес и 4800 за утре. В много държавни училища и колежи няма да има занятия. Освен ниските температури, се очакват и силни снеговалежи и леден дъжд, който може да стане причина за поледици.