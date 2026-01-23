МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища

През следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети. Това съобщава Министерството на външните работи на своя сайт.

Засегнати от лошото време ще бъдат щатите Ню Йорк, Ню Джърси, Вирджиния, Масачузетс, Северна и Южна Каролина, Джорджия, Тексас, Аризона и други. Вероятни са сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети. Очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети.

МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер. Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към следните дипломатически и консулски представителства:

- Посолство на Република България във Вашингтон на следните телефонни номера: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273. Сигнали могат да бъдат подавани и на следния имейл адрес: Consular.Washington@mfa.bg

- Генерално консулство на Република България в Ню Йорк на телефонен номер +1 212 935 4646 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време + 1(202) 387 0174 или на имейл: Consulate.NewYork@mfa.bg

- Генерално консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606 или на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg

⁠- Генерално консулство на Република България в Чикаго на телефон +1 312 867 1904; + 1 312 867 1905, както и на дежурен телефон +1 872 280 6093 или на имейл: Consulate.Chicago@mfa.bg.

По неофициални данни в САЩ живеят и работят около 300 хиляди българи, посочват още от МВнР на своя сайт.