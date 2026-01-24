Ден на отворените врати във Френската резиденция в София. Събитието се организира символично през първия уикенд, следващ 19 януари.

Това е датата, на която през 1989 година се е състояла прочутата закуска в трапезарията на резиденцията, организирана от президента на Френската република Франсоа Митеран в чест на редица български дейци, дисидентски настроени спрямо управляващия по това време комунистически режим.

Събитието е основополагащо за съвременните отношения между Франция и България. Туровете започнаха в 10.00 часа и ще продължат до 17.00 часа следобед. Освен на български език, беседи има и на английски и на френски.