Ден на отворените врати във Френската резиденция в София

Цанка Николова от Цанка Николова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София. Събитието се организира символично през първия уикенд, следващ 19 януари.

Това е датата, на която през 1989 година се е състояла прочутата закуска в трапезарията на резиденцията, организирана от президента на Френската република Франсоа Митеран в чест на редица български дейци, дисидентски настроени спрямо управляващия по това време комунистически режим.

Събитието е основополагащо за съвременните отношения между Франция и България. Туровете започнаха в 10.00 часа и ще продължат до 17.00 часа следобед. Освен на български език, беседи има и на английски и на френски.

Доротея Везева, посетител: "Проявявам засилен интерес към произведения на архитектурата, изкуството, държавата Франция, това ме доведе. Изключително уютно, стилно, красиво и впечатляващо място. Заредена съм за целия ден."

Дария Русева, посетител: "Приятен досег, кътче и от българската, и от френската история."

Стефани Гигова, посетител: "Вълнуващо много, различно и някакси тъжно, защото това е жива история, като казват, като разказват. Ето сега и Силви Вартан и хубавата приказка за Златокоска и витата стълба, което е първото нещо, което като влезеш в салона провокира любопитството."

