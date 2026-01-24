БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бурята Ингрид удари части от Европа

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Засегнати са Великобритания и Иберийския полуостров

бурята ингрид удари части европа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бурята Ингрид удари Западна Европа – ветрове от над 100 километра в час и обилни снеговалежи нанесоха сериозни щети във Великобритания и на Иберийския полуостров.

Снимка: БГНЕС

В северните части на Португалия местните жители усъмнаха със снежна покривка – феномен, който не са виждали от близо 20 години. В девет региона на страната е обявен жълт код за лошо време, а по цялото крайбрежие – най-високият червен. Затворени са училища и пътища, на места няма ток.

Подобна е ситуацията и в Испания, където властите посъветваха да се избягва пътуването. Във Великобритания е ограничен железопътният транспорт. Най-силно засегнати са югозападните графства Корнуол и Девън , където вълните отнесоха исторически кей, построен през 19 век.

#буря Ингрид #екстремно време #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Европа

Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение в арктическия остров
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение в арктическия остров
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България? От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Чете се за: 02:50 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.
Зоопаркът в Киев се мъчи да осигури топлина за животните Зоопаркът в Киев се мъчи да осигури топлина за животните
Чете се за: 01:42 мин.
Счупена релса може да е причината за жп катастрофата в Испания Счупена релса може да е причината за жп катастрофата в Испания
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ