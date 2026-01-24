БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
И днес не спират догадките за бъдещият политически проект на Румен Радев. В "Денят започва с Георги Любенов" бившият съветник на президента Радев - Антон Кутев предположи, че другата седмица вероятно ще има реални действия по формирането на партия. А лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че не вижда условия тяхната коалиция да си сътрудничи с проект на Румен Радев. От "Продължаваме промяната" припомниха, че с Радев се разминават по отношение на войната в Украйна. А Костадин Костадинов критикува забавянето назначаване на служебно правителство и отлагането на предсрочните избори.

Какви хора ще застанат до Румен Радев в неговия политически проект все още не е ясно. Бившият съветник на президента и говорител на няколко служебни кабинета Антон Кутев в "Денят започва с Георги Любенов" допусна, че е възможно на предстоящите избори Радев да се яви с някоя от вече регистрираните партии, тъй като времето е малко за основаването и регистрацията на нова политическа формация.

Антон Кутев: "Тя ще е хубава и готова, но трябва време. Следващата седмица ще се премине към някакъв организационен стадий, защото логично президентът искаше да си мине през стъпките - през Конституционния съд, през нещата, които трябваше да минат формално, за да знае, че е чист в действията си. Предполагам, че затова формално не е задействал никакви действия досега, тоест аз лично очаквам, че следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията."

Според Кутев, за да се отговори на очакванията за справедливост, безспорен приоритет в политиките ще бъде съдебна реформа. По думите му това ще изисква две мнозинства, обикновено от над 120 депутати и квалифицирано от 160. Той обаче изрази съмнения, че ПП-ДБ биха гласували срещу това, което вече са се опитали да направят в съдебната власт. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов от своя страна също не вижда терен за съвместни действия с бъдещата партия на Румен Радев.

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев. Ето, слушахте го тука Кутев, цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад Радев, това е неговият избирателен корпус. Различни са изборите за президент... на политическия терен за парламента е съвсем различно. Ние сме тежки опоненти с него, особено по външно-политическа линия."

От "Продължаваме промяната" не бяха така категорични по отношение на бъдещия проект на Румен Радев, но напомниха, че имат сериозни различия по отношение на войната, която Русия води в Украйна, въпреки познатия от последните президентски избори цитат "С Вас сме, г-н президент".

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Нека да ви дам още един цитат от близкото минало: "Позицията на президента е позорна". Когато Румен Радев провеждаше антикорупционна политика, ние го подкрепихме. Когато той започна да провежда политика, срещу интересите на България, защото интересите на България в този момент бяха всяка една държава да може да определя собствения си път, а не чужд е танкове да влизат на нейна територия и да й казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува."

В "Говори сега" Костадин Костадинов от "Възраждане" не коментира дали вижда партньор в бъдеща партия на Румен Радев, но критикува последните действия на президента.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Ако бившият президент Радев беше пожелал да има действително бързи избори, той можеше да направи цялата тази процедура с консултациите, раздаването на мандатите и съответно назначаването на служебен кабинет в най-добрия случай можеше да стане до края на миналата година. Имаше техническо време за това. Виждаме обаче, че се протака, което за мен е абсолютно недопустимо. Това наистина е изключително умишлено бавене и аз, честно казано, започвам да се притеснявам да не би да има някакви задкулисни договорки."

Сега цялата процедура по назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочни избори е в ръцете на новия президент Илияна Йотова.

#изобри #Асен Василев #Костадин Костадинов #Антон Кутев #Атанас Атанасов

Още от: Политика

