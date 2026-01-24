БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Костадинов: Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
костадин костадинов трети опит промени гласуването доведе ексцесии парламента
Слушай новината

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предупреди, че нов опит за гласуване на промените в начина на гласуване може да доведе до сериозни ексцесии в парламента. В предаването „Говори сега“ той заяви, че управляващото мнозинство е показало неспособност да наложи решенията си, а случилото се според него е знак за разпад в БСП и ИТН. Костадинов отново призова за възможно най-скорошно прекратяване на работата на Народното събрание и обвини президентската институция в неоправдано протакане на процедурата за предсрочни избори.

„Сканиращите устройства ще се разминат, защото два последователни дни спряхме гласуването и оттук нататък би следвало да се направи изводът в управляващото мнозинство, доколкото го има. Ако решат да направят трети опит, това може да предизвика много сериозни ексцесии вътре в самия парламент, защото не може по подобен нагъл начин да се гласуват решения за промени в начина на гласуване в три и половина посред нощ“, коментира Костадин Костадинов в "Говори сега".

По думите му липсата на кворум и разпадането на парламентарни групи показват дълбока институционална криза. Според Костадинов случилото се е показало, че БСП и ИТН са в разпад.

Той отново заяви, че колкото по-скоро спре да работи това Народно събрание, толкова по-добре. По думите му е очаквал най-късно между 22 и 29 март да бъде насрочен следващият вот, но се вижда, че това няма да се случи.

„По принцип, ако бившият президент Радев бе пожелал да има бързи избори, можеше да направи цялата тази процедура с консултациите, раздаването на мандатите и назначаването на служебен кабинет. В най-добрия случай това можеше да стане още в края на миналата година – имаше техническо време за това. Виждаме обаче, че се протака, което за мен е абсолютно недопустимо.“

По темата за включването на България в „Съвет за мир“ по инициатива на Доналд Тръмп, лидерът на „Възраждане“ заяви, че решението е взето непрозрачно и без обществен дебат.

„Министерският съвет в оставка няма моралното право да взема подобно решение... А това НС още по-малко има моралното право.“

Костадинов изрази съмнение, че министър-председателят е запознат с ангажиментите, които е поел.

Костадин Костадинов коментира накратко и случая със завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, като заяви, че „старата столица е обгазявана от години“ и подчерта, че „или инвеститорите спазват българските закони, или не трябва да работят в България“.

#ПП "Възраждане" #Костадин Костадинов

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Политика

Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
Чете се за: 03:05 мин.
Комисията по туризъм заседава в Пампорово Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.
Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет
Чете се за: 01:27 мин.
Атанас Зафиров декларира неизменна подкрепа към Илияна Йотова Атанас Зафиров декларира неизменна подкрепа към Илияна Йотова
Чете се за: 01:05 мин.
Жените в българската власт: Лицата на върха Жените в българската власт: Лицата на върха
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ