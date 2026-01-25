БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София

При пожара загина 41-годишна жена

Две деца са в тежко състояние след пожара в жилищна кооперация в центъра на София през миналата нощ. Те са настанени в детската реанимация на "Пирогов". Децата са в съзнание.

При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. При пожара загина 41-годишна жена. Огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.

Миналата седмица майка и двете й дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират.

Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.

#състояние деца #София #пожар

