Кирил Милов: Склонен съм на компромиси

Напрежението в Българската федерация по борба вреди на всички. Това заяви Кирил Милов. Двукратният европейски шампион в категория до 97 килограма призна, че е склонен на компромиси, за да има обединение в спорта.

Борецът на ЦСКА коментира и ексцесиите по време на Държавното първенство в Сливен преди дни.

„Силно се надявам наистина да се намери някакъв път и компромиси от двете страни. До момента каквото и да се предложи, никога не е направен компромис. Искам да видя какво ще се случи след това републиканско първенство. В зависимост от това какво се направи съм склонен на компромиси, за да може да участваме на големи първенства и да представляваме България по най-добрия начин“, заяви той.

Един от най-добрите родни борци говори повече за ексцесията на шампионата в Сливен.

„Ситуацията доста ескалира и това е многото напрежение, внесено от всички страни, защото в повечето случаи се гледа интрига и нещо да се случи, отколкото да се намери някакъв консенсус“, сподели Милов.

Цялото интервю с Кирил Милов гледайте в „Арена спорт“ тази неделя по БНТ 1.