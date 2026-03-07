Теодор Митев се класира за финала на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

Теодор Митев се класира за финала на международния турнир по бадминтон за юноши до 19 години в Хавана (Куба).

Българинът доминираше изцяло на полуфиналите и се наложи над представителя на домакините Карлос Алехандро Вега Хамилтън с 21:12, 21:12. Така той записа трети пореден успех.

За титлата Митев ще играе срещу победителя от мача между №1 Херонимо Джиралдо (Колумбия) и №4 Икер Паласио.

Междувременно, Евгени Панев и Цветомир Стоянов допуснаха поражение на осминафиналите на двойки мъже на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна.

Българите, които преминаха успешно квалификациите, загубиха от Ториус Флаатен и Йонас Йостхасел (Норвегия) с 14:21, 18:21 за 29 минути.