Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне

В равнините и в низините днес ще се задържи облачно и мъгливо, на отделни места все още ще преръмява. В северозападните райони и в Софийското поле ще има условия за поледици. В сила е предупреждение – код жълто.

В Източна България и северно от планините след обяд ще се усили югозападния вятър и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България слабо ще превали дъжд. Температурите ще са най-вече между 3° и 8°, по-високи ще са в източните части от страната и в районите чувствителни на южен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно и с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са около 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

В началото на новата седмица ще остане топло за периода, особено сутрин.

В понеделник ще е ветровито, най-вече в Източна България. Ще е облачно и дъждовно. В планините над 2000 м. ще вали сняг, по-съществено в Рило-Родопската област. В северозападните райони остават условията за поледици.

Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, дневните температури слабо ще се понижат.

В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността. Минималните температури отново ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще са без съществена промяна.

В четвъртък ще е облачно, с валежи от дъжд. В крайните южни райони от страната е вероятно да са значителни по количество. Южният вятър отново ще се усили.

#времето прогноза за времето #времето #новини в Метрото

