Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството

Диана Симеонова
По света
Протестиращите хвърляха твърди предмети и коктейли "Молотов" срещу полицията

Напрежение и сблъсъци на антиправителствен протест в Албания снощи.

Протестиращи от основната опозиционна Демократическа партия на Албания се събраха пред сградата на министерския съвет в Тирана. Те поискаха оставката на правителството на премиера и лидер на Социалистическата партия на Албания Еди Рама след твърдения за манипулиране на парламентарните избори миналата година.

Протестиращите хвърляха твърди предмети и коктейли "Молотов" срещу полицията, която използва водни оръдия и сълзотворен газ за да разпръсне демонстрантите.

