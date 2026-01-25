Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството

Напрежение и сблъсъци на антиправителствен протест в Албания снощи.



Протестиращи от основната опозиционна Демократическа партия на Албания се събраха пред сградата на министерския съвет в Тирана. Те поискаха оставката на правителството на премиера и лидер на Социалистическата партия на Албания Еди Рама след твърдения за манипулиране на парламентарните избори миналата година.

Протестиращите хвърляха твърди предмети и коктейли "Молотов" срещу полицията, която използва водни оръдия и сълзотворен газ за да разпръсне демонстрантите.