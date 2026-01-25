Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"

Частици от мощите на свети Давид Евбейски и шапчица, част от облачението на мощите на св. Йоан Руски, пристигнаха за поклонение в митрополитския храм "Света Неделя".





Те са донесени в България от Негово Високопреосвещенство Халкидския митрополит Хризостом с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил. Тази сутрин имаше празнична утреня в митрополитската катедрала „Света Неделя“. Светата литургия беше предстоявана от патриарх Даниил в съслужение с митрополита на Халкида Хризостом и с други архиереи. Храмът беше изпълнен с хора.

Снимки: БТА