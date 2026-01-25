Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"

Частици от мощите на свети Давид Евбейски и шапчица, част от облачението на мощите на св. Йоан Руски, пристигнаха за поклонение в митрополитския храм "Света Неделя".
Те са донесени в България от Негово Високопреосвещенство Халкидския митрополит Хризостом с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил. Тази сутрин имаше празнична утреня в митрополитската катедрала „Света Неделя“. Светата литургия беше предстоявана от патриарх Даниил в съслужение с митрополита на Халкида Хризостом и с други архиереи. Храмът беше изпълнен с хора.
Снимки: БТА
Даниил, патриарх български: "До ден-днешен тези светци не са престанали да чудотворят, с което показват, че са живи пред Бога. Това е голямо тържество на вярата ни. Затова за нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним на тези човеци, които са живели преди толкова години, но които до днес предстоят пред Бога и се застъпват за нас и раздават любовта и благодатта си."