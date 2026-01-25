БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:42 мин.

Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Над 170 служители обслужват инсталацията и за сега няма да бъдат съкратени

Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)
Екоинспекцията във Велико Търново пломбира линията за производство на ПДЧ в завода за дървопреработка, въпреки решението на Адиминистративния съд в Бургас да отмени принудителната мярка. Рано тази сутрин пред предприятието се стигна до напрежение между екоинспекторите и ръководството на фирмата. От компанията доброволно спряха съоръженията си, но отказваха да разрешат пломбирането им. Два часа по-късно от РИОСВ влязоха в завода и все пак запечатаха инсталацията.

След връчването на заповедта за принудителното спиране на производството на ПДЧ, дървопреработвателното предприятие имаше срок до днес да спре безопасно работа. Междувременно Адиминистративният съд отмени заповедта на РИОСВ – Велико Търново в петък.

Адв.Миглена Нечева – адвокат на компанията: „Това е смисълът на акта на съда, с който се спира предварителното изпълнение. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, което е право на другата страна, което тя може да упражни, но до постановяване на друг акт, този акт е действащ, валиден и обвързващ всички с правните си последици."

Рано тази сутрин производствената линия спря, но служители на екологичната инспекция пристигнаха с полиция на място, за да пломбират съоръжнията.

Стигна се до напрежение, защото се оказа, че двете страни тълкуват по различен начин решението на Бургаския административен съд.

Инж. Станислав Станчев – директор на РИОСВ – Велико Търново: „Трябва да се пломбира, това е принудителната административна мярка. Задължително. Ние тълкуваме от наша гледва точка с юристите на министерството, че спира се временно мярка, но ние в едноседмичен срок ще си използваме възможността да си жалим пред ВАС.

– Това, че има решение на Административния съд?

– Това не спира мярката. “

Асен Ников – тъговски директор на компанията: "Може да влязат, да се уверят и въобще не им спираме достъпа. Но не и да я пломбират, защото нямат правно основание да я пломбират. Той ВАС може да се принесе и след 3 години. Но всеки акт на съда важи до следващия.“

По обяд служители на РИОСВ влязоха в завода и пломбираха инсталацията.

Снимки: БТА

Асен Ников – тъговски директор на компанията: „От тази страна ние няма да се бием и да им пречим.

– Това какви икономически загуби финансови носи на компанията?

– Закъснение на доста от поръчките. В числа не мога да ви кажа. Трябва да ги сметна.“

Над 170 са служителите, които пряко обслужват линията за ПДЧ. От компанията заявиха, че на този те няма да бъдат съкратени, но подчертват, че от спирането ѝ ще бъдат засегнати още много хора, които са свързани с това производство.

#завод за дървопреработка #завод за ПДЧ #РИОСВ - Велико Търново #Кроношпан #напрежение #Велико Търново

