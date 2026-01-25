БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) пломбираха линията за ПДЧ в завода „Кроношпан“ днес. Линията беше спряна поетапно след като на 16 януари РИОСВ – Велико Търново обяви спиране на производствената дейност на линията.

Това е принудителна административна мярка (ПАМ) спрямо „Кроношпан“ България, с която се спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

От завода обжалваха налагането на мярката и на 24 януари Административният съд в Бургас отмени предварителното изпълнение на принудителната административна мярка, с която бе разпоредено спиране на производствената дейност на завода на „Кроношпан“ във Велико Търново.

Линията е спряла работа в законоустановения срок, но предвид решението на съда смятаме, че запечатването на инсталацията е незаконоосъобразно, и ще сезираме прокуратурата за действията на служители от държавната администрация в РИОСВ, които не зачитат решението на съда, каза пред журналисти управителят на дружеството Асен Ников. Според него решението на съда отменя изцяло заповедта на регионалната инспекция с незабавно действие.

Директорът на РИОСВ Станислав Станчев заяви, че постановлението на Административния съд в Бургас също ще бъде обжалвано в седемдневен срок пред Върховния административен съд. Той посочи, че запечатването на място е част от плана за налагана на принудителната административна мярка до вземане на мерки от страна на дружеството за поставяне на инсталация срещу неприятните миризми, които се отделят от производството на дървесина. Той допълни, че това е една от мерките по комплексното разрешително на предприятието и определението на съда не спира пломбирането.

По закона за опазване на околната среда РИОСВ е с постоянен достъп до предприятието, посочи Станчев и допълни, че всичко от страна на предприятието по поетапното спиране на линията е изпълнено в срок.

Изпълнението на запечатването на линията започна при засилено полицейско присъствие, след като се оказа, че двете страни са изпратили писма до прокуратурата и полицията за съдействие. След близо три часа съгласуване на действията и различни разпореждания се пристъпи до пломбирането на набелязаните точки- част от дейността на линията за ПДЧ. Със спиране на линията за ПДЧ предприятието преустановява работа. Парата, която се вижда, че излиза от един от комините, е парата от котелното отделение за отопление на предприятието, което работи с ниска мощност, уточниха от дружеството.

