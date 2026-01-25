БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване
Американският катерач Алекс Хонълд успешно покори небостъргач в Тайван без помощно и предпазно оборудване. Кулата "Тайпе 101" (по броя на етажите), е висока 508 метра и представлява конструкция от стомана, стъкло и бетон.

Изкачването беше отложено с 24 часа заради лошо време и беше предавано на живо със закъснение в случай, че се стигне до най-лошото. Хонълд достигна върха за час и 31 минути - по-малко от времето на единствения друг човек, изкачил "Тайпе 101". Става дума за французина Ален Робер, който покори кулата за четири часа с помощни средства през 2004 година.

Снимки: АП/БТА

Американецът е и първият човек, изкачил вертикалната гранитна скала "Ел Капитан" в националния парк "Йосемити", Калифорния, отново без подсигуровка.

