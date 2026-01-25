Зеленски: Документът за гаранции от САЩ е 100% готов

Володимир Зеленски поиска от западните съюзници повече средства за противовъздушна отбрана на фона на руските удари, оставили без ток стотици хиляди жители на Киев в разгара на зимата. Украинският лидер и полският президент Карол Навроцки пристигнаха във Вилнус за церемониите по повод въстанието от 1863 година на Полша и Литва срещу Руската империя. Зеленски съобщи, че документът за американски гаранции за сигурносттта на Украйна е "готов на 100 процента" и остава само да бъде подписан.

Януарското въстание преди 163 години на територията на днешните Полша, Литва, Беларус и Украйна е най-значимият бунт срещу руското владичество. Той продължава една година и е смазан от силите на руския цар Александър Втори. Бунтът е предшестван от разделянето през 18-и век на полско-литовската държава от страна на Прусия, Русия и Австрия. Разделянето изтрива Полша от картата.

"Посланието на честванията е, че като потърсим в миналото това, което ни обединява, днес по-лесно ще се изправим пред проблемите на бъдещето, особено в ерата на възраждането на имперска Русия“, заяви кабинетът на полския президент Навроцки.

Украинският лидер посочи, че в постсъветския период световните сили са проявили безразличие към истината на засегнатите народи и са заложили на рестартиране с Русия. Зеленски изтъкна, че Беларус още е принудена да съществува под руско управление.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Европейските политици трябва да оценят факта, че представляват свободни и независими държави, и че в момента не им се налага да водят бунтове срещу империи или окупатори. Твърде рано е да се отпускаме в Европа, когато руската военна машина не е спряла и диктаторите до Европа не отслабват – всички те гледат на Европа, гледат на нас като на плячка."

Украинският държавен глава сподели с литовския президент Гитанас Науседа подробности за дипломатическите усилия за мир, включително за срещите в Абу Даби между украински, американски и руски делегации. Американската страна обяви, че разговорите ще продължат следващата неделя, отново в Абу Даби.

Снимки: АП/БТА

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "За нас гаранциите за сигурност са най-вече гаранции от Съединените щати. Документът е готов на 100 процента. Очакваме нашите партньори да потвърдят дата и място за неговото подписване. Документът след това ще бъде изпратен за ратифициране в американския Конгрес и украинския парламент."

Зеленски обяви, че само тази седмица Русия е изстреляла срещу страната му 1700 дрона, близо 1400 управляеми авиобомби и 69 ракети. 1700 жилищни сгради в Киев все още са без отопление, съобщи кметът Виталий Кличко. Градът са напуснали принудително половин милион жители.