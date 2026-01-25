Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)

Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол ще бъде превърнат в модерен център за туристическо корабоплаване с нов пътнически терминал, яхтена марина и обновена крайбрежна зона. Това става възможно след решение на правителството част от острова да премине от Министерството на културата към държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, с цел развитие на туризма и облекчаване на натоварването на рибарското пристанище в морския град.

Великолепие в разрухата – остров, историческа недвижима културна ценност с многократни опити за развитие.

„Св. св. Кирик и Юлита“ е единственият български остров, свързан със сушата чрез вълнолом. Счита се, че тук е бил разположен най-древният град по българките земи, но повече от 15 години островът тъне в разруха без ясна визия.

35 декара от острова преминават към „Пристанищна инфраструктура“ с планове за изграждане на пасажерско пристанище, яхтена марина, модерна крайбрежна зона и паркинг.

Йордан Георгиев, ДП "Пристанищна инфраструктура": “Това, което е близо до кейовата стена, до брега тъне в забрава. Самият фар, който е накрая на провлака, не работи и ще възстановим пътя до него като атракция и самия фар ще възстановим. В момента всичко е обрасло и е една джунгла.“

Островът ще поеме туристическия морски трафик и ще разтовари съществуващото рибарско пристанище.

Йордан Георгиев, ДП "Пристанищна инфраструктура": “Той ще може да обслужва малки пътнически кораби, атракционни кораби. В Созопол оперират 8 такива, но самите те нямат къде да акостират, да пристават, къде да стоят пътниците.“

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: “Като кмет на Община Созопол съм леко скептичен.... Кой ще стопанисва тези съоръжения, които нали казват, че ще се изгради яхтена марина и там каквото е. Каквото и да се прави според мен, трябва да има цялостна концепция за острова и тази концепция да не изключва експонирането на археологически артефакти, показването на древната история на града ни.”

От Министерството на културата предвиждат рушащата се сграда на бившето военноморско училище да бъде превърната в музей на подводното археологическо наследство.

Доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: “Очаквам още през пролетта да пристигне специално поръчаното за целта строително скеле от Германия, което ще позволи да укрепим сградата и да започнем след това същинската архитектурна и строителна работа.”

Запазва се достъпа до острова и контрола върху археологическата зона.

Доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: “Мислим за маршрути за преминаване. Така, че ще имаме един комплекс, който донякъде ще наподобява ситуацията в двореца Балчик.”

Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията на проекта на “Пристанищна инфраструктура”