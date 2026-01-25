БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол ще бъде превърнат в модерен център за туристическо корабоплаване с нов пътнически терминал, яхтена марина и обновена крайбрежна зона. Това става възможно след решение на правителството част от острова да премине от Министерството на културата към държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, с цел развитие на туризма и облекчаване на натоварването на рибарското пристанище в морския град.

Великолепие в разрухата – остров, историческа недвижима културна ценност с многократни опити за развитие.

„Св. св. Кирик и Юлита“ е единственият български остров, свързан със сушата чрез вълнолом. Счита се, че тук е бил разположен най-древният град по българките земи, но повече от 15 години островът тъне в разруха без ясна визия.

35 декара от острова преминават към „Пристанищна инфраструктура“ с планове за изграждане на пасажерско пристанище, яхтена марина, модерна крайбрежна зона и паркинг.

Йордан Георгиев, ДП "Пристанищна инфраструктура": “Това, което е близо до кейовата стена, до брега тъне в забрава. Самият фар, който е накрая на провлака, не работи и ще възстановим пътя до него като атракция и самия фар ще възстановим. В момента всичко е обрасло и е една джунгла.“

Островът ще поеме туристическия морски трафик и ще разтовари съществуващото рибарско пристанище.

Йордан Георгиев, ДП "Пристанищна инфраструктура": “Той ще може да обслужва малки пътнически кораби, атракционни кораби. В Созопол оперират 8 такива, но самите те нямат къде да акостират, да пристават, къде да стоят пътниците.“

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: “Като кмет на Община Созопол съм леко скептичен.... Кой ще стопанисва тези съоръжения, които нали казват, че ще се изгради яхтена марина и там каквото е. Каквото и да се прави според мен, трябва да има цялостна концепция за острова и тази концепция да не изключва експонирането на археологически артефакти, показването на древната история на града ни.”

От Министерството на културата предвиждат рушащата се сграда на бившето военноморско училище да бъде превърната в музей на подводното археологическо наследство.

Доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: “Очаквам още през пролетта да пристигне специално поръчаното за целта строително скеле от Германия, което ще позволи да укрепим сградата и да започнем след това същинската архитектурна и строителна работа.”

Запазва се достъпа до острова и контрола върху археологическата зона.

Доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: “Мислим за маршрути за преминаване. Така, че ще имаме един комплекс, който донякъде ще наподобява ситуацията в двореца Балчик.”

Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията на проекта на “Пристанищна инфраструктура”

#нов живот #остров "Св. Св. Кирик и Юлита" #пристанище #Созопол

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
4
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
От утре блокади по западната ни граница
5
От утре блокади по западната ни граница
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
6
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

След завъртане на 360°: 16-годишна сноубордистка е транспортирана с въздушна линейка
След завъртане на 360°: 16-годишна сноубордистка е транспортирана с въздушна линейка
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:55 мин.
Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО) Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали
Чете се за: 01:22 мин.
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ) Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ) Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ