Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

НАП и КЗП с нови проверки за това обосновано ли е повишение на цената на различни продукти

Мая Димитрова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
нап кзп проверки обосновано повишение цената различни продукти
Снимка: БГНЕС
Поредна съвместна проверка на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Този път по сигнал за повишена цена на капки за колики. През декември те са стрували 26 лева, твърди в сигнала си потребител, а сега се продавали за 34 лева и 79 стотинки.

Ако бъде установено нарушение, на търговеца ще бъде наложена глоба и съставен акт за нарушение. От началото на кампанията са съставени 286 акта, изаддени са 67 наказателни постановления на стойност над 360 000 лева.

Владислав Илиев - началник отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Ще установят цената към днешна дата и към декемвери месец и ако има разлика, ще изискаме документи и обосновка от търговеца, които той да ни прдестави. След това ще извършим анализ дали повишението, ако има такова, се дължи на обективни икономически фактори и дали е обосновано или не."

#капки срещу колики #НАП #КЗП #проверки #новини в Метрото

