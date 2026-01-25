НАП и КЗП с нови проверки за това обосновано ли е повишение на цената на различни продукти

Поредна съвместна проверка на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Този път по сигнал за повишена цена на капки за колики. През декември те са стрували 26 лева, твърди в сигнала си потребител, а сега се продавали за 34 лева и 79 стотинки.

Ако бъде установено нарушение, на търговеца ще бъде наложена глоба и съставен акт за нарушение. От началото на кампанията са съставени 286 акта, изаддени са 67 наказателни постановления на стойност над 360 000 лева.