Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю в подкрепа на онкоболни жени

Благотворителна инициатива в помощ на онкоболните жени. Стилисти и фризьори от цялата страна се събраха в Русе на модно ревю в подкрепа на каузата. Целта е да се помогне на онкоболните, но и да се популяризира профилактиката. Последните данни на онкологичния център в Русе показват положителна тенденция - голяма част от новооткритите случаи на рак на гърдата са в ранен стадий. В тези случаи лечението завършва със 100% успеваемост.

Карциномът на млечната жлеза остава най-често срещаното онкологично заболяване при жените у нас. За 2025 година новооткритите пациенти с рак на гърдата в Комплексния онкологичен център в Русе са 166. Най-засегнатата възрастова група е над 60 години.

Д-р Бисер Начев, началник на отделение по онкологична хирургия към КОЦ-Русе: "Това са пациенти от трите области - Русенска, Разградска и Силистра. Малко по-тревожна е статистиката, дори има и такъв термин, подмладява се ракът на гърдата. Т.е. и в по-млада активна възраст зачестяват пациенти с рак на гърдата, но радостното е, че в последните години тези пациенти с ранен рак на гърдата са повече, което е добре, защото се откриват навреме. Ранен, когато е стадият, лечението завършва със 100% успеваемост."

В помощ на онкоболни жени, над 50 стилисти и фризьори от цялата страна се събраха за благотворителен спектакъл в Доходното здание в Русе. Те показаха актуалните модни тенденции за прическа, грим и облекло.

Нина Йорданова, организатор: "За нас това не е само отговорност. За нас това е чест. За първи път се организира асамблея на красотата и модата. Идеята наистина е отново да подпомогнем. Да покажем на обществото, че всъщност ние сме една здрава гилдия, която мисли едни за друг. Това да направиш една прическа, да направиш един грим, да направиш една визия, ние сме творци и всъщност това е нашата цел - да правим хората щастливи."

Събраните средства ще бъдат дарени в помощ на сдружение „Заедно си помагаме“, което оказва психологическа и емоционална подкрепа на жени с онкологични заболявания.

Лилия Папазян, председател на Сдружение „Заедно си помагаме“: "Основно средствата са необходими за издръжка на сдружението. Иначе ние не можем да съществуваме. Ще закупим тюрбани, които ще раздадем на жените, които преминават в момента на терапия. Подкрепата от семейството е един вид, подкрепата в такова сдружение е съвсем различна, тъй като се срещат с хора, които са преминали."

Лекари напомнят, че редовната профилактика веднъж годишно е задължителна. За отминалата година около 2500 жени са посетили профилактичните кабинети в Русенско.