БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю в подкрепа на онкоболни жени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
красота кауза фризьори цялата страна организираха модно ревю подкрепа онкоболни жени
Слушай новината

Благотворителна инициатива в помощ на онкоболните жени. Стилисти и фризьори от цялата страна се събраха в Русе на модно ревю в подкрепа на каузата. Целта е да се помогне на онкоболните, но и да се популяризира профилактиката. Последните данни на онкологичния център в Русе показват положителна тенденция - голяма част от новооткритите случаи на рак на гърдата са в ранен стадий. В тези случаи лечението завършва със 100% успеваемост.

Карциномът на млечната жлеза остава най-често срещаното онкологично заболяване при жените у нас. За 2025 година новооткритите пациенти с рак на гърдата в Комплексния онкологичен център в Русе са 166. Най-засегнатата възрастова група е над 60 години.

Д-р Бисер Начев, началник на отделение по онкологична хирургия към КОЦ-Русе: "Това са пациенти от трите области - Русенска, Разградска и Силистра. Малко по-тревожна е статистиката, дори има и такъв термин, подмладява се ракът на гърдата. Т.е. и в по-млада активна възраст зачестяват пациенти с рак на гърдата, но радостното е, че в последните години тези пациенти с ранен рак на гърдата са повече, което е добре, защото се откриват навреме. Ранен, когато е стадият, лечението завършва със 100% успеваемост."

В помощ на онкоболни жени, над 50 стилисти и фризьори от цялата страна се събраха за благотворителен спектакъл в Доходното здание в Русе. Те показаха актуалните модни тенденции за прическа, грим и облекло.

Нина Йорданова, организатор: "За нас това не е само отговорност. За нас това е чест. За първи път се организира асамблея на красотата и модата. Идеята наистина е отново да подпомогнем. Да покажем на обществото, че всъщност ние сме една здрава гилдия, която мисли едни за друг. Това да направиш една прическа, да направиш един грим, да направиш една визия, ние сме творци и всъщност това е нашата цел - да правим хората щастливи."

Събраните средства ще бъдат дарени в помощ на сдружение „Заедно си помагаме“, което оказва психологическа и емоционална подкрепа на жени с онкологични заболявания.

Лилия Папазян, председател на Сдружение „Заедно си помагаме“: "Основно средствата са необходими за издръжка на сдружението. Иначе ние не можем да съществуваме. Ще закупим тюрбани, които ще раздадем на жените, които преминават в момента на терапия. Подкрепата от семейството е един вид, подкрепата в такова сдружение е съвсем различна, тъй като се срещат с хора, които са преминали."

Лекари напомнят, че редовната профилактика веднъж годишно е задължителна. За отминалата година около 2500 жени са посетили профилактичните кабинети в Русенско.

#жени с рак на гърдата #фризьори с кауза #Русе #онкоболни жени

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
4
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
5
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
От утре блокади по западната ни граница
6
От утре блокади по западната ни граница

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

След завъртане на 360°: 16-годишна сноубордистка е транспортирана с въздушна линейка
След завъртане на 360°: 16-годишна сноубордистка е транспортирана с въздушна линейка
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ) Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО) Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали
Чете се за: 01:22 мин.
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ) Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ