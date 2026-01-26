Седем жертви на снежните бури в САЩ

Най-малко 7 са жертвите на опасните снежни бури, които обхванаха Съединените щати. Повече от 800 хиляди домакинства са без ток. Над 11 000 полета бяха отменени.

Обилните снеговалежи и леденият дъжд могат да продължат дни и лошото време да засегне повече от половината от населението на Съединените щати, предупреждават метеоролози.

Канада също е в плен на снега. Жителите на Торонто бяха призовани да останат вкъщи заради очакванията снежната покривка да достигне 60 сантиметра и заради лошата видимост по пътищата.