БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Седем жертви на снежните бури в САЩ

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Повече от 800 хиляди домакинства са без ток

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко 7 са жертвите на опасните снежни бури, които обхванаха Съединените щати. Повече от 800 хиляди домакинства са без ток. Над 11 000 полета бяха отменени.

Обилните снеговалежи и леденият дъжд могат да продължат дни и лошото време да засегне повече от половината от населението на Съединените щати, предупреждават метеоролози.

Канада също е в плен на снега. Жителите на Торонто бяха призовани да останат вкъщи заради очакванията снежната покривка да достигне 60 сантиметра и заради лошата видимост по пътищата.

#снежни бури #лошо време в сащ #снежни бури в сащ

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
5
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: САЩ и Канада

Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Зеленски: Документът за гаранции от САЩ е 100% готов Зеленски: Документът за гаранции от САЩ е 100% готов
Чете се за: 03:42 мин.
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал убитият от федерални мъж? Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал убитият от федерални мъж?
Чете се за: 05:00 мин.
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
Силната буря в САЩ остави над 250 000 домакинства без ток Силната буря в САЩ остави над 250 000 домакинства без ток
Чете се за: 02:10 мин.
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ