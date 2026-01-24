БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ в очакване на рекорден студ – извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
САЩ и Канада
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сковаващ студ и очакване за отрицателни температурни рекорди - голяма част от Съединените щати е обхваната от ледена вълна. В 18 щата е обявено извънредно положение, хиляди полети са отменени, а термометрите на места се очаква да отчетат до минус 33 и дори минус 37 градуса.

Леден дъжд, обилни снеговалежи и бурни ветрове - прогнозата за следващите дни за голяма част от югозападната, централната и северозападната част на Съединените щати. От Тексас, през Джорджия, до Ню Йорк и Вашингтон - арктическият студ ще засегне над 200 милиона американци.


В Ню Йорк очакват градусите да паднат до -23 под нулата. Кметът на града Зохран Мамдани призова жителите на мегаполиса да не излизат, ако не се налага, но подчерта, че властите са в пълна готовност за снежното бедствие.

В Чикаго се готвят за -33 градуса, а в планински райони на север - дори за -46.

Празни рафтове и презапасяване като от времето на пандемията - това оказа се, е често срещана гледка в супермаркетите днес.

Раян Спрингс, жител на Джорджия: "Купих си сол, за да съм сигурен, че ще си спестим заледяване този уикенд."

Максим Киранем, жител на Джорджия: "Живея тук от скоро и ме посъветваха да си купя генератор и разклонители, за да съм подготвен за евентуална криза с електричеството."

Смразяващият студ вече засегна обичайно топлия Тексас, където са разкрити временни подслони за бездомници.

Лейтенант Джереми Уорф, военнослужещ: "Тук студът е истински проблем, защото хората не са подготвени. Ако не им осигурим убещиже, рискуваме да има жертви на измръзване. Даваме им както топло място, където да се скрият, така и храна."

Над 8000 полета са отменени, очакват се и пътни блокади. Синоптици предупреждават, че бурята ще се придвижва бавно, което означава и че ще нанесе изключително сериозни щети.

#рекордни минусови температури #САЩ #студ

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
5
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: По света

Седем жертви на снежните бури в САЩ
Седем жертви на снежните бури в САЩ
Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция
Чете се за: 00:42 мин.
Снежна надпревара: 700 хъскита тичат в Чехия като знак на кучешката смелост Снежна надпревара: 700 хъскита тичат в Чехия като знак на кучешката смелост
Чете се за: 00:57 мин.
Израелска операция – издирват последния заложник в Газа Израелска операция – издирват последния заложник в Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
Хамбург е домакин на среща на върха за Северно море Хамбург е домакин на среща на върха за Северно море
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ