Лена Бориславова няма да участва в следващите предсрочни парламентарни избори

Лена Бориславова, зам.-председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България" съобщи в профила си във Фейсбук, че няма да участва в следващите предсрочни парламентарни избори.

В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас, пише още тя.

Бориславова казва още, че се радва, че е имала възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100% енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки.