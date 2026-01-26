БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани

В блокадата се включиха шофьори от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония

Първи ден от протеста на превозвачите от Западните Балкани. Днес те блокираха границите ни със Сърбия и Северна Македония, като част от граничните пунктове със страните от шенгенското пространство. Исканията им са да отпадне ограничението за престой от 90 дни в рамките на 6 месеца на територията на ЕС.

Няколко часа преди блокадата през граничния пункт "Калотина" минава Горан, който не се притеснява от нея.

Горан, международен шофьор: "Мен не ме засягат толкова тези ограничения, защото аз карам до България.

- Ще има ли загуби?

- Ще има сигурно."

Малко след 13.00 ч. българско време сръбските превозвачи блокираха едната лента за движение в посока България преди граничн пункт "Калотина".

Милан, международен шофьор: "Да се реши статутът на професионалните шофьори, няма как да имат еднакъв статут с туристите. Тези хора не са туристи, а са професионални шофьори, те трябва да бъдат в камионите и да карат."

Жорже, международен шофьор: "Е това, което го правят, да шофираме из Европа само до три месеца - нема що, затова се борим.

- Ще има ли много загуби за вас?

- Да, да ще има за всички."

Причината за протеста е европейско правило "90 на 180", което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни. В блокадата се включиха шофьори от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония.

Петар Чович, Сръбска асоциация на международните автомобилни превозвачи: "В полунощ затваряме влизането в Сърбия, за да може възможно най-много от нашите шофьори да се върнат от Евопейския съюз, така че дните им на престой да не се броят. Целта на тези протести е да се окаже натиск върху европейската администрация, върху Европейската комисия, за да се намери решение за професионалните шофьори, което да ги изключи от правилото 90/180 дни и да предотврати тяхното наказване и депортиране."

Неджьо Мандич, председател на Сръбската асоциация на международните автомобилни превозвачи: "Ние не блокираме, ние протестираме – Европа блокира. Всеки от шофьорите в тези камиони има повече от 90 дни. Ще го пуснат в Хърватия, ще го пуснат и в Унгария, нарушавайки собствените си правила, защото шофьор с 90 дни няма право да влезе в ЕС, но ще го пуснат да премине границата, само за да бъде по-късно посрещнат от полицаи, които ще го арестуват, ще го съблекат гол, ще се отнесат с него като с престъпник, ще го депортират и ще оставят камиона и товара без охрана, което представлява риск както за товара, така и за превозното средство. След това ще поискат от превозвача да изпрати нов шофьор да поеме камиона, но ние нямаме шофьор."

Много шофьори се страхуват от депортиране при нарушаване на правилото и вече напускат работните си места, казват от бранша.

Филип Стоянов, шофьор на камион: "Ние сме ограничени. Това поставя под риск нашата икономика и икономиката на целите Балкани. Шофьорите може да загубят работата си, а транспортните компании да фалират. Това ни излага на огромен риск, защото ни е позволено да работим само 90 дни в рамките на 180 дни в Европейския съюз, а ние имаме голям обем внос и износ за тези страни. Ние сме държава, която зависи от вноса – извинете, но мисля, че имаме и прилично ниво на износ. Това ще засегне дори Европейския съюз. Ние не сме туристи, ние сме шофьори и трябва да бъдем третирани по различен начин от туристите."

Иван, шофьор на камион: "Много бързо запълваме лимита на позволените дни и след това нямаме право да влизаме в Европейския съюз, след като изчерпим нашите 90 дни. Ако останем повече от 90 дни, биваме депортирани обратно като мигранти. Камионът остава в ЕС и тогава трябва да търсим нов шофьор. А навсякъде в ЕС и тук има недостиг на работна ръка и на шофьори."

Засега опашки от товарни автомобили на граничния пункт с Румъния при Видин няма. Но шофьорите са на мнение, че блокадата ще доведо до загуби за сектора.

Стоил Тодоров, шофьор: "Имаме обходни маршрути, така че мисля, че няма да е толкова голям проблема. Да, таксите, пътя, който се увличава. Това всичко е минус за фирмите. Проблемите там с чакането на граници, обработки са много големи. Просто тук знаем, че няма никакви проблеми, макар дългия маршрут, макар таксите, които са повече, е много по-добре от тук да минаваме."

"Естествено, че се отразява, не само на нас, а на всички по веригата като започнем от хората, които продават стоката то тези, които я получават, това е една верига и всички по нея са потърпевши."

Блокада имаше и на входа от Северна Македония за България и на граничен пунк "Станке Лисичково - Делчево", където след 13.00 ч. движението на тежкотоварните автомобили бе ограничено. Свободно е движението на леки автомобили по всички пунктовете, увериха от "Гранична полиция".

главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция": "Няма да върви трафика на товарни автомобили, камиони през граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Сърбия и с Република Северна Макенодия на този етап. Не се планирани и нямаме информация да бъдат блокирани коридорите, през които се движат леки автомобили, туристи, семейства, граждани и така нататък."

Европейската система за влизане и излизане трябва да влезе в сила на 10 април.

По темата работиха Алекс Христов, Миглена Медарова, Тоня Димитрова, Анжела Каменова - БНР - Видин

