ИЗВЕСТИЯ

Транспортни блокади по западната ни граница

Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Очаква се протест на превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от днес блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство. Протестът ще засегне и границата с България.

Причината – въвеждането на европейското правило "90 на 180", т.е. професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в Европейския съюз до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.

Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна. Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че протестът днес ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.

#Шенгенско пространство #протест на превозвачи #блокада на границата

