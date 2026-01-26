Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?

Като първи зимни игри в модерната история са приети организираните през 1924 състезания в подножието на връх Монблан, във френското градче Шамони.

Всъщност, оригиналното заглавие на събитието е Международна седмица на зимните спортове, организирана от Френския Олимпийски комитет. Впоследствие е решено с тях да започне зимното олимпийско летоброене. Участниците са 258 от 16 държави. Германия не получава покана заради ролята си в Първата световна война, а Съветският съюз е в международна изолация.

Проведени са 16 състезания в 5 спорта. Жените, които са 14, участват единствено в състезанията по фигурно пързаляне, индивидуално и двойки. Първият шампион от зимни игри е американецът Чарли Джутроу, победител на 500 метра бързо парзаляне с кънки.

Спортистите от Норвегия и Финландия доминират надпреварите, а с най-много 17 отличия са норвежците. Те триумфират с 4 титли, като 3 от тях са на Торлейф Хаок, който печели двата старта в ски бягането и северната комбинация.

Три златни отличия има и финландският състезател по бързо пързаляне Клас Тунберг.

В Шамони за първи път се появява фигуристката Соня Хени, която тогава е само на 11 години и независимо, че остава последна, печели сърцата на зрителите.

Хокеистите на клубния Торонто Гранитс представляващи Канада печелят трите си мача в групата срещу Чехословакия, Швеция и Швейцария, отбелязвайки общо 85 гола без да получат нито един. В крайна сметка защитава титлата на Канада спечелена на Летните игри в Антверб през 1920-а. "Кленовите листа" доминират в олимпийския хокей, като печелят 6 титли в първите 7 издания на игрите.

На церемонията по закриването лично Пиер дьо Кубертен връчва призове на членовете на британската експедиция до Еверест от 1922 година, независимо, че алпинизмът не е част от олимпийската програма.

Последният индивидуален медал от Шамони 1924 е връчен едва през 1974 година. Петдесет години минават, докато бронзовото отличие в ски скока, спечелено оригинално от Торлейф Хаук, стига до истинския си притежател. През 1974-а историкът Якуб Ваге открива грешка при изчислението на резултата. Така, дъщерята на Хаук, Анна Мария Магнусен, връчва на четвъртия в подреждането, вече 85-годишния американец Андерс Холген бронзовото отличие.

Вижте историята във видеото!