Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Здравните власти в Пловдив решават дали града да обяви грипна епидемия. През последените дни заболеваемостта се увеличава.

По данни на местното РЗИ, тя е 160 на 10 хиляди души. Най-много болни от грип има сред децата до 14-годишна възраст. Днес ще заседава и областният щаб във Варна. Там въведените противоепидемични мерки бяха удължени с 1 седмица – до 26 януари.

От днес здравните ограничения са премахнати в Добрич. В област Бургас грипната епидемия продължава, като мерките срещу разпространението на заразата остават в сила до края на месеца. Сериозна остава заболеваемостта и в областите Габрово, Ямбол, Хасково, Силистра, Перник и София-област.

#грипът настъпва #пред грипна епидемия #мерки срещу грипа #грипна епидемия

