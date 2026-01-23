Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи

Регионалната здравна инспекция в Добрич отмени въведените противоепидемични мерки и от 26 януари всички преустановени по заповедта дейности се възстановяват в нормален режим на работа. Учениците в областта се връщат в класните стаи, възобновяват се профилактичните прегледи, имунизации, болничните свиждания и планови операции.

За последните 7 дни заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Добрич е 138,01 на 10 000 души население. Отчита се спад в общата заболяемост, както и намаление на заболяемостта във всички възрастови групи.

Независимо от това, РЗИ препоръчва по възможност да се избягва събирането на много хора на едно място, спазване правилата за лична хигиена и дезинфекция и носене на защитна маска на оживени места.

При симптоми на грип да се търси лекарска помощ, а болните да остават вкъщи и да избягват самолечение.