ИЗВЕСТИЯ

След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Увеличават се случаите на грип и остри респираторни заболявания в страната

от БНТ
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
В Пловдив 9 от 10 деца са с доказан грип, ваксинацията все още е възможна, уверяват епидемиолозите

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все повече се увеличават болните от грип и остри респираторни заболявания в страната. Това важи за не една и две области. В Пловдив заболеваемостта все още е под епидемиологичните стойности, но здравните власти призовават за внимание.

Заболелите са около 160 на 10 хиляди души, като най-засегнати, както обикновено, са децата до 14-годишна възраст. При възрастните над 65 години тенденцията е по-благоприятна. В Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив 9 от 10 деца, които са преминали през спешния кабинет, са с доказан грип.

"Към момента е трудно да се каже дали по-ниската заболеваемост при лицата над 65 години се дължи изцяло на ваксинацията, но е много вероятно", обясни доц. д-р Християна Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.

По думите ѝ в България има програма за безплатна противогрипна ваксинация за тази възрастова група и доста от подлежащите лица действително се възползват и се ваксинират срещу грип вече пореден сезон.

При децата обаче обхватът остава по-нисък.

"Надяваме се да имаме и програма за безплатна ваксинация на децата поне до 7-годишна възраст, защото те са супер разпространители на грип и заразяват по-възрастните си близки", подчерта Бацелова и отбеляза, че ваксинацията при децата има и сериозен икономически ефект за общественото здраве.

Епидемиолозите са категорични, че все още не е късно за ваксинация срещу грип.

"Ваксината може да се постави и през януари, февруари, дори и през март, стига човек да намери налична ваксина", посочи доц. Бацелова и допълни, че все още има места с налични дози.

Специалистите предупреждават да не се прибягва до самолечение. По думите на епидемиолога, лекарства за понижаване на температурата могат да се приемат, но при нужда от антивирусно лечение или антибиотик е задължителна консултация с лекар.

Особено внимание трябва да проявят хората с хронични заболявания – белодробни, сърдечно-съдови, диабет, хронична бъбречна недостатъчност.

"При първите симптоми е добре да се свържат с личния си лекар, защото вирусът може бързо да доведе до обостряне на хроничното заболяване", предупреди Бацелова.

Тя допълни, че и при децата реакцията трябва да е бърза, тъй като клиничната картина може да се промени за часове и да се стигне до хоспитализация. В понеделник ще заседава областният щаб в Пловдив, който ще реши дали през следващата седмица ще бъдат въведени противоепидемични мерки в града.

Вижте прякото включване на Таня Матева

#разпространение на грипа #респираторни инфекции #мерки срещу грипа #Пловдив

