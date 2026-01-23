БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
По света
Американски кораби плават към Техеран

Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че към Иран се насочва "голяма сила" и, че той наблюдава страната много внимателно.

"Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", каза Тръмп пред репортери на бордна на президентския самолет на път от Давос към Вашингтон.

Миналата седмица от Азиатско-тихоокеанският регион започнаха да се придвижват американски военни кораби, включително и самолетоносач. Причината - ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, заради жестокото потушаване на протестите в Иран.

Тръмп многократно заплаши с намеса, но демонстрациите в Иран намаляха, промени се и реториката на американския държавен глава. По данни на неправителствена организация, жертвите в следствие на размириците са над 4500, над 9000 смъртни случаи се проверяват.

