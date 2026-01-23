Повишена лавинна опасност в планините на Югозападна България

Новата снежна покривка в Югозападна България повишава лавинната опасност в планините и създава сериозни рискове за туристите. Подобни валежи често водят до тежки акции на отрядите от Планинската спасителна служба, като някои от тях, за съжаление, са приключвали фатално.

Затопляне се очертава през днешния ден в Югозападна България, което обаче носи много рискове, тъй като на фона на натрупаната снежна покривка опасността от лавини, както и мъглата, която се образува във високите части на планините, създават огромни рискове за туристите, които въпреки предупрежденията посещават планината и рискуват живота си, търсейки адреналина.

От началото на годината около пет са акциите в планините в Югозападна България, като за жалост една трета от тях са завършвали фатално.

От Планинската спасителна служба на БЧК предупреждават, че новият сняг, паднал през последните дни, е предпоставка за образуване на лавини във високите части на планините, особено по склоновете с наклон между 30 и 45 градуса. Снегонавяването от силните ветрове води до натрупване на огромни снежни маси в подветрените склонове и образуване на т. нар. снежни дъски.

"Хората, които тръгват в планината, трябва да са подготвени, да са на групи, никога самостоятелно", каза Здравко Мавродиев - началник на ПСС - Благоевград.

Спасителите подчертават, че задължителната зимна екипировка включва лавинен уред, сонда и лопата, като взаимната помощ е от решаващо значение, тъй като първите 15 минути са критични за човек, попаднал в лавина. Достигането на планински спасител до подобен инцидент обикновено отнема поне час.

Очакваното затопляне в събота и неделя със сигурност ще доведе до повишение на лавинната опасност. Въпреки прогнозите за стабилно време, туристите трябва да бъдат изключително внимателни, да се движат по маркираните зимни маршрути и да не разчитат изцяло на маркировката, а да разполагат и с GPS, особено при мъгла.

Условията в планината могат да се променят изключително бързо, като мъглата често се появява внезапно и води до фатални инциденти. Въпреки че снежната обстановка е привлекателна за снимки, каране и извънпистови спускания, рисковете остават огромни.

В по-големите курорти в Югозападна България през последните дни контролирано са били спускани лавини, с цел да се намалят рисковете за скиорите и сноубордистите, включително при излизане извън пистите.

