Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Брюксел има намерение да засили сигурността в Арктика

Снимка: БТА
Европейският съюз има сериозни съмнения относно редица елементи в устава на Съвета за мир. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след неформална среща на лидерите на страните от Европейския съюз, която приключи тази нощ в Брюксел.

България и Унгария бяха единствените държави от ЕС, които вчера се присъединиха към Съвета за мир. Европейските лидери все пак са готови да работят заедно със Съединените щати за постигането на мир в Газа, като Съветът за мир изпълнява ролята на преходна администрация, но в съответствие с резолюцията на ООН.

Лидерите изразиха готовност, чрез НАТО, да играят по-сериозна роля в Арктическия регион. Те приветстваха решението на САЩ да не прилага нови мита срещу европейски държави и обещаха да работят върху прилагането на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Европа все пак напомни на Вашингтон, че е готова да отстоява своите интереси срещу всякаква форма на принуда. Държавите от блока са готови да работят с американците и за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "По време на дискусията за Гренландия беше ясно, че успяхме да устоим, бяхме твърди, но без да има ескалация, и най-важното, много единни. Но имаше и дискусия за начина, по който знаем, че трябва да работим все повече и повече за независима Европа."

Антонио Коща, председател на ЕС: "Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Хартата на Съвета на мира, свързани с нейния обхват, управление и съвместимост с Хартата на Организацията на обединените нации. Готови сме да работим заедно със Съединените щати по прилагането на Всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът на мира изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие със съответната резолюция на ООН."

снимки: БТА

#Съвета за мир #Съвет за мир # Антонио Коща #Урсула фон дер Лайен #Европейски съюз

