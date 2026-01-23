БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет

Отдавам дължимото на играчите за това как израстваме и в този мач, коментира треньорът на Лудогорец след грешния ход в Лига Европа.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Пер-Матиас Хьогмо смята, че Лудогорец се е нуждаел от малко повече интензитет при четвъртата грешна стъпка в основната фаза от Лига Европа. Разградчани допуснаха поражение срещу Глазгоу Рейнджърс с 0:1 в мач, който се изигра на стадион „Айброкс“. Старши треньорът на „орлите“ отдаде и заслуженото на своите играчи от гледна точка на това как израстват.

„Домакините вкараха гол. След това мисля, че влязохме в мача. Станич имаше чудесно положение след страхотна атака да поведем ние. След това, през второто полувреме имаше възможности и за двата отбора. Хареса ми начина, по който се опитахме да форсираме силите си в последните 15-20 минути. Разбира се, по този начин дадохме и на тях възможности. За мен важното е, че отборът играе добре. Искаше ми се да имаме малко повече интензитет през първата част от мача, но имахме шанс да спечелим точки днес. Отдавам дължимото на играчите за това как израстваме и в този мач", каза специалистът.

Беше важно за нас да се върнем в състезателен ритъм. Хубаво е като не си играл известно време, да започнеш да играеш отново, това помага на работния процес. В същото време знаем, че трябва да продължим да работим, да движим топката повече и да създаваме повече сериозни положения“, коментира норвежецът.

