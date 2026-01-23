БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу

от Веселин Михайлов
Действащите шампиони в Първа лига имаха своите шансове, но се предадоха пред Рейнджърс в Лига Европа.

лудогорец тръгна тъжен глазгоу
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец се отдалечи от плейофите на Лига Европа. Селекцията на Пер-Матиас Хьогмо отстъпи пред Глазгоу Рейнджърс с 0:1 в среща от седмия кръг, изиграна на стадион "Айброкс".

В автор на единственото попадение за шотландците се превърна Мохамед Диоманде, който се разписа през първото полувреме. Разградчани имаха своите шансове, особено през второто полувреме, но по-опасните определено бяха за състава на Дани Рьол, който спечели за първи път от началото на сезона във втория по сила турнир на Стария континент и запази минимални шансове за продължаване напред. По този начин действащите шампиони в Първа лига регистрираха четвърта загуба в надпреварата и пропуснаха да направят важна крачка към следващата фаза. Поражението се оказа и първо за норвежкия треньор начело на "орлите".

"Зелените" се намират на 25-то място във временното класиране със 7 точки, а шотландците заемат 32-та позиция с 4. На 29 януари (четвъртък) Лудогорец ще домакинства на Ница за край на първата фаза и в опит да си осигури място в елиминациите, докато Рейнджърс ще имат визита на Порто.


Домакините бяха автори на първата по-опасна атака в този мач. В 9-та минута Юсеф Шермити бе изведен зад гърба на обраната на гостите и остана сам срещу Хендрик Бонман, който бе на мястото и отрази удара на нападателя.

Последва известно затишие, макар че и двата отбора търсиха първото попадение.

В 28-та минута гостите изпуснаха златна възможност да променят резултата. Ерик Биле изведе с пета Петър Станич сам срещу Джак Бътланд. Вратарят обаче не допусна колебания и спаси изстрела на сърбина.

Станич напомни за себе си и 3 минути по-късно, когато стреля от дистанция, а топката профуча покрай вратата, пазена от Бътланд.

Шотландците удариха първи в 33-та минута. Джейдън Мегома центрира в наказателното поле на гостуващия тим, а Биле не успя да изчисти топката, докато Диниш Алмейда се размина с нея. Тя се озова в Мохамед Диоманде, който отблизо наказа Бонман.

„Плюшените мечета“ поставиха силно начало и на второто полувреме. В 47-та минута Николас Раскин засече с глава, а топката отиде право в ръцете на Бонман. Секунди по-късно отново Раскин се отличи, този път с удар, който премина покрай вратата на германския страж.

Шермити напомни за себе си в 56-та минута, когато стреля, но Бонман не трепна и спаси. Вратарят трябваше да се намесва няколко секунди по-късно след пробив и шут на Мики Мур.

Разградчани надигнаха глава до известна степен в 58-та минута. Станич опита удар, оказал се слаб, за да попадне право в ръцете на Бтланд. 2 минути след това Кайо Видал се опита да преодолее стража с опасен удар, но последният се отчете със спасяване.

В 71-та минута отборът от Глазгоу стигна до бърза атака, при която Джеди Гасама надигра Сон и отправи светкавичен изстрел, който изпробва уменията на Бонман.

4 минути по-късно германецът спаси кожата на „орлите“. Финдли Къртис напредна и използва празно пространство, за да отправи прекрасен изстрел, но вратарят се справи и в тази ситуация.

До финалната сирена и двата отбора не се отказаха да атакуват, но резултатът остана непроменен.

