КНСБ представя данните за цените на стоките от малката потребителска кошница

Чете се за: 00:30 мин.
У нас
От средата на 2025 г. следят цените в над 600 малки и големи търговски обекта

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница.

От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Синдикалната организация ще обяви данните за динамиката на цените през първите седмици след въвеждането на еврото, като в наблюдението са включени и фризьорските и таксиметровите услуги, както и охраняемите паркинги.

#малка потребителска кошница #цени на стоки и услуги #КНСБ #новини в Метрото

