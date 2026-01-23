КНСБ представя данните за цените на стоките от малката потребителска кошница

От средата на 2025 г. следят цените в над 600 малки и големи търговски обекта
КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница.
От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.
Синдикалната организация ще обяви данните за динамиката на цените през първите седмици след въвеждането на еврото, като в наблюдението са включени и фризьорските и таксиметровите услуги, както и охраняемите паркинги.