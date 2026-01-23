КНСБ представя данните за цените на стоките от малката потребителска кошница

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница.

От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Синдикалната организация ще обяви данните за динамиката на цените през първите седмици след въвеждането на еврото, като в наблюдението са включени и фризьорските и таксиметровите услуги, както и охраняемите паркинги.